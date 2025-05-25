Агент Кузьмичёв: в «Химках» много игроков, которые будут интересны другим клубам РПЛ

Агент Владимир Кузьмичёв поделился мнением о ситуации в «Химках». Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что подмосковный клуб не получил лицензию для участия в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, ни один из игроков «Химок» не рад ситуации с клубом. Вопросы к задолженности, будет ли она погашена. Как всё будут делать? Это определённый процесс, который требует время. Все оказались в положении, когда по-хорошему надо искать новый клуб. В «Химках» много квалифицированных игроков. Они будут интересны другим командам. Ситуация не самая радостная», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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