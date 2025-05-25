Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Зенита» Медведев вспомнил, каким человеком был Дзюба во время игры за клуб

Глава «Зенита» Медведев вспомнил, каким человеком был Дзюба во время игры за клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о бывшем нападающем санкт-петербургского клуба Артёме Дзюбе.

– Вы много общаетесь с игрокам. Мы выбрали троих, о которых попросим вас рассказать побольше. Итак — Малком, Сердар Азмун и Дуглас Сантос.
– Вы Артёма Дзюбу забыли. Тогда выберу его сам, с него и начну. Потому что Артём — большой футболист, человек, преданный игре. У нас в «Зените» это был человек, который горячо переживал за поражения и умел радоваться победам. Мы, кстати, много раз с ним устраивали всякие соревнования, в частности, пробивали пенальти, играли в теннис. Когда общение происходит не в кабинете, это позволяет обсуждать многие темы», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Дзюба выступал в составе «Зенита» с 2015 по 2022 год. За этот период он принял участие в 249 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 70 результативными передачами.

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android