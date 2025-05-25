Глава «Зенита» Медведев вспомнил, каким человеком был Дзюба во время игры за клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о бывшем нападающем санкт-петербургского клуба Артёме Дзюбе.

– Вы много общаетесь с игрокам. Мы выбрали троих, о которых попросим вас рассказать побольше. Итак — Малком, Сердар Азмун и Дуглас Сантос.

– Вы Артёма Дзюбу забыли. Тогда выберу его сам, с него и начну. Потому что Артём — большой футболист, человек, преданный игре. У нас в «Зените» это был человек, который горячо переживал за поражения и умел радоваться победам. Мы, кстати, много раз с ним устраивали всякие соревнования, в частности, пробивали пенальти, играли в теннис. Когда общение происходит не в кабинете, это позволяет обсуждать многие темы», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Дзюба выступал в составе «Зенита» с 2015 по 2022 год. За этот период он принял участие в 249 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 70 результативными передачами.

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