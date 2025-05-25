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Первый тренер Сафонова: доля Матвея в чемпионстве «Краснодара» тоже есть

Первый тренер Сафонова: доля Матвея в чемпионстве «Краснодара» тоже есть
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Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова считает, что футболист также внёс вклад в чемпионство «Краснодара» нынешнего сезона. Сафонов является воспитанником «быков», проведшим за основную команду 175 матчей во всех турнирах.

«Радует, что Матвей выиграл свой третий трофей за «ПСЖ» в этом сезоне. Думаю, стоит ли его поздравлять с чемпионством «Краснодара»? Он же не играл в этом сезоне. Хотя я там не работаю с 2012 года, но меня всё равно поздравляют с чемпионством. Доля Матвея в золотых медалях «Краснодара» тоже есть — он составлял конкуренцию. Благодаря этому вырос Агкацев», — сказал Чистяков в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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