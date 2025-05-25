«Чёрт, как же я счастлив!» Кайо — о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ
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Защитник «Краснодара» Кайо поделился эмоциями от чемпионства команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В субботу, 24 мая, «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Для нас этот титул очень важен. Особенно для меня. Всё-таки я уже шесть лет провёл в клубе. Чёрт, как же я счастлив и благодарен всем. Мы столько к этому стремились. И я, и все остальные делали всё ради чемпионства.
Признаюсь, в первом тайме пришлось понервничать. Но, думаю, это нормально для последнего тура», — сказал Кайо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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