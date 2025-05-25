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«Чёрт, как же я счастлив!» Кайо — о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ

«Чёрт, как же я счастлив!» Кайо — о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ
Кайо
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Защитник «Краснодара» Кайо поделился эмоциями от чемпионства команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В субботу, 24 мая, «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Для нас этот титул очень важен. Особенно для меня. Всё-таки я уже шесть лет провёл в клубе. Чёрт, как же я счастлив и благодарен всем. Мы столько к этому стремились. И я, и все остальные делали всё ради чемпионства.

Признаюсь, в первом тайме пришлось понервничать. Но, думаю, это нормально для последнего тура», — сказал Кайо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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