Барриос не выделил позитивных моментов для «Зенита» в сезоне-2024/2025

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не назвал позитивных моментов для санкт-петербургского клуба в сезоне-2024/2025. По итогам РПЛ сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. «Зенит» покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути РПЛ.

«Один позитивный момент для «Зенита» в этом сезоне? Думаю, ни одного. Мы проиграли Кубок России и чемпионат, это плохо для нас, поскольку мы являемся большой командой. И вдруг не выигрываем ни единого титула за год. Нам нужно будет много обдумать, работать ещё сильнее, и, надеюсь, в следующем сезоне мы добьёмся побед.

Будет ли «Зенит» бороться одновременно за кубок и лигу в следующем сезоне? Это наша цель на каждый год», — приводит слова Барриоса ТАСС.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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