Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на чемпионство «Краснодара»
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Правый вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о первом чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. В субботу, 24 мая, «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России. Напомним, Шапи является воспитанником краснодарского клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Браво, Краснодар!» — написал Сулейманов в социальной сети.
В нынешнем сезоне Сулейманов провёл за «Спортинг Канзас-Сити» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 2 млн.
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