Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на чемпионство «Краснодара»

Правый вингер «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о первом чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. В субботу, 24 мая, «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России. Напомним, Шапи является воспитанником краснодарского клуба.

«Браво, Краснодар!» — написал Сулейманов в социальной сети.

В нынешнем сезоне Сулейманов провёл за «Спортинг Канзас-Сити» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 2 млн.