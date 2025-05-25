Тренер «Черноморца» Василенко заявил, что клуб подаст апелляцию на решение РФС по лицензии

Главный тренер «Черноморца» Олег Василенко отреагировал на решение Комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов отказать новороссийскому клубу в лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.
«Это печальная история со стадионом, но, насколько мне известно, есть какой-то шанс и апелляционные вещи. Руководство клуба занимается этим вопросом. Генеральный директор написал, что решили подать апелляцию. Я нахожусь в ожидании. Команда пока тут», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
По итогам Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 команда Олега Василенко заняла третье место.
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