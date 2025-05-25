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Тренер «Черноморца» Василенко заявил, что клуб подаст апелляцию на решение РФС по лицензии

Тренер «Черноморца» Василенко заявил, что клуб подаст апелляцию на решение РФС по лицензии
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Главный тренер «Черноморца» Олег Василенко отреагировал на решение Комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов отказать новороссийскому клубу в лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.

«Это печальная история со стадионом, но, насколько мне известно, есть какой-то шанс и апелляционные вещи. Руководство клуба занимается этим вопросом. Генеральный директор написал, что решили подать апелляцию. Я нахожусь в ожидании. Команда пока тут», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 команда Олега Василенко заняла третье место.

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