Председатель правления «Зенита» Александр Медведев покидает клуб — источник

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев покидает санкт-петербургский клуб. Будущее исполнительного директора сине-бело-голубых Максима Погорелова находится под вопросом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Медведев покидает «Зенит» в связи с неудачами как футбольной команды в год 100-летия клуба, так и хоккейного СКА. Не исключается появление должности спортивного директора в штатном расписании санкт-петербургского клуба.

По итогам нынешнего сезона РПЛ сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. «Зенит» покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути РПЛ.

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