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Игрок «Ахмата» Самородов: хорошо, что в РПЛ сменился чемпион — уровень лиги растёт

Игрок «Ахмата» Самородов: хорошо, что в РПЛ сменился чемпион — уровень лиги растёт
Максим Самородов
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Форвард грозненского «Ахмата» Максим Самородов высказался о чемпионстве «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Для нашей лиги хорошо, что чемпион сменился. У нас появляется новый лидер. Намного интереснее станет в следующем году бороться. Если мы, конечно, останемся в Премьер-Лиге — очень на это надеюсь. Уровень РПЛ растёт.

На протяжении шести лет подряд был один чемпион. В этом сезоне все думали, что снова «Зенит» заберёт золото. Но «Краснодар» молодец. Поздравляю их с победой», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 30 туров РПЛ «Ахмат» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице и попал в зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе страны.

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