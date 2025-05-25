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Шамиль Газизов: поздравляю весь российский футбол с чемпионством «Краснодара»

Шамиль Газизов: поздравляю весь российский футбол с чемпионством «Краснодара»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на чемпионство «Краснодара».

«Все хотели сказку, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, и это случилось. Теперь им нужно закрепляться на этой вершине. Это будет сложнее, чем добиться чемпионства в первый раз. Поздравляю всех болельщиков и весь наш футбол с этим событием. У нас очень хороший чемпионат. Это показывает то, что происходит вокруг футбола. Рад за себя, что участвую в этом чемпионате.

Много эпитетов сказано в адрес «Краснодара» и Сергея Николаевича Галицкого. Он многое сделал для футбола не только в Краснодаре, но и для всего российского футбола. Они это заслужили, в том числе и владелец клуба — Сергей Николаевич», — сказал Газизов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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