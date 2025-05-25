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Мусаев ответил, не обидно ли ему, что «Краснодар» не сыграет в ЛЧ следующего сезона

Мусаев ответил, не обидно ли ему, что «Краснодар» не сыграет в ЛЧ следующего сезона
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, не обидно ли ему, что «быки» не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Не думал об этом. Сейчас радуемся чемпионству. В Лиге чемпионов, к счастью, мы уже играли. Надеюсь, что скоро вернёмся, но сейчас нет никаких сожалений, только чувство радости за сегодняшнее событие», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

Вчера, 24 мая, «Краснодар» разгромил московское «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:0 и стал чемпионом России. В РПЛ сезона-2024/2025 команда Мусаева набрала 67 очков. На второй строчке расположился «Зенит» с 66 очками.

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