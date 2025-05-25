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«Ленинградец» объявил об уходе Вадима Евсеева

«Ленинградец» объявил об уходе Вадима Евсеева
Вадим Евсеев
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Российский специалист Вадим Евсеев ушёл с должности главного тренера «Ленинградца». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Шмарко.

«49-летний специалист и клуб из Ленинградской области прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Тренерский штаб команды также покидает Ильшат Файзуллин. Благодарим Вадима Валентиновича и Ильшата Галимзяновича за совместную работу, желаем успехов в тренерской карьере!» — говорится в заявлении команды.

Вадим Евсеев возглавлял «Ленинградец» с сентября 2024 года. Команда выступает во Второй лиге в группе «Золото». За четыре тура до финиша второго этапа клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице.

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