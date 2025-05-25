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Угальде забил семь голов в матчах с командами из топ-6 РПЛ, это лучший показатель сезона

Угальде забил семь голов в матчах с командами из топ-6 РПЛ, это лучший показатель сезона
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметился семью мячами в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 в матчах с командами из топ-6 РПЛ. 22-летний форвард забил четыре гола в ворота «Локомотива», два — «Краснодара», один — московского «Динамо». Это лучший показатель в сезоне среди всех игроков чемпионата России. Об этом информирует официальный сайт красно-белых.

Всего в РПЛ сезона-2024/2025 Угальде отметился 17 голами в 29 матчах.

Коста-риканский форвард перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе минувшего года. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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