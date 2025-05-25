Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: Галицкий создал свой имидж «Краснодара» футбольными делами

Синицын: Галицкий создал свой имидж «Краснодара» футбольными делами
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился эмоциями от чемпионства «быков» в нынешнем сезоне.

«Для футбола и для города замечательно, что «Краснодар» стал чемпионом. Одни положительные эмоции и ощущения — это историческое событие. Рад за всех, кто причастен к этому. Возможно, после того, как гегемония «Зенита» закончилась, будет какая-то перезагрузка. Всё это идёт во благо — что-то будет меняться и корректироваться.

Галицкий создал свой имидж футбольными делами. Не просто так обычный народ оценивает его вклад в развитие города, спорта, то есть это совокупность множества факторов», — сказал Синицын в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Шамиль Газизов: поздравляю весь российский футбол с чемпионством «Краснодара»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android