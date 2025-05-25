Синицын: Галицкий создал свой имидж «Краснодара» футбольными делами

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился эмоциями от чемпионства «быков» в нынешнем сезоне.

«Для футбола и для города замечательно, что «Краснодар» стал чемпионом. Одни положительные эмоции и ощущения — это историческое событие. Рад за всех, кто причастен к этому. Возможно, после того, как гегемония «Зенита» закончилась, будет какая-то перезагрузка. Всё это идёт во благо — что-то будет меняться и корректироваться.

Галицкий создал свой имидж футбольными делами. Не просто так обычный народ оценивает его вклад в развитие города, спорта, то есть это совокупность множества факторов», — сказал Синицын в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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