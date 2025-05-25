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Главный тренер «Черноморца» Василенко подвёл итоги сезона

Главный тренер «Черноморца» Василенко подвёл итоги сезона
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Главный тренер «Черноморца» Олег Василенко высказался об итогах сезона. Ранее стало известно, что новороссийский клуб не прошёл лицензирование для возможного участия в Российской Премьер-Лиге и не сыграет в стыковых матчах. «Черноморец» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025.

«Результат команды хороший, достойный. Молодцы парни! Очень ими горжусь. Молодцы все, кто отработал и внёс вклад в помощь ребятам. Но футболисты — главные лица, которые реализовывают всё на поле. Заслуживает почёта, как мы сплотились. Горжусь каждым», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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