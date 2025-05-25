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«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо

«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо
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«Реал» на официальном сайте объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Контракт испанского специалиста рассчитан до 30 июня 2028 года. Он вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Последним местом работы Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. До работы в «Байере» Хаби успешно работал в молодёжной системе «Реала».

Алонсо играл за «Реал» во время карьеры футболиста. Он выступал в составе «сливочных» с 2009 по 2014 год. За этот период он принял участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 31 результативной передачей.

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