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Барко хочет перейти во «Фламенго», но клуб не готов платить за него € 16 млн «Спартаку»

Барко хочет перейти во «Фламенго», но клуб не готов платить за него € 16 млн «Спартаку»
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«Фламенго» интересуется полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко, а сам игрок хочет перейти в бразильский клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Однако бразильский клуб пока не вёл переговоры со «Спартаком», потому что руководство сомневается, что сумеет заплатить за полузащитника требуемую сумму.

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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