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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Газизов высказался о трансферах летом

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Газизов высказался о трансферах летом
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о трансферной политике команды летом.

«Сейчас будет сложный период. Ребята будут отдыхать, а нам нужно будет укреплять состав и с кем-то прощаться. Впереди очень много работы. Не думаю, что будет большая перестройка команды. Нужно укрепить позиции, где есть травмированные футболисты, есть вариант, что кто-то уйдёт», — сказал Газизов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» Мх финишировало на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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