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Капитан «Зенита» Сантос не считает провалом отсутствие трофеев у клуба в сезоне-2024/2025

Капитан «Зенита» Сантос не считает провалом отсутствие трофеев у клуба в сезоне-2024/2025
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Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил, является ли провалом для сине-бело-голубых сезон-2024/2025, в котором они не выиграли трофеев.

«Я бы не сказал, что это провал. Сейчас у нас год, когда мы не стали чемпионами, но это не провал. Мы должны всё обдумать, очистить наш разум. Мы вернёмся, будем более сильными и снова станем чемпионами», — приводит слова Сантоса ТАСС.

По итогам РПЛ сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. «Зенит» покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути РПЛ.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Сантоса с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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