Определились все участники еврокубков-2025/2026 от Испании

Стали известны все участники следующего розыгрыша еврокубков от Испании. По итогам сезона-2024/2025 восемь команд Ла Лиги получат право выступать в турнирах под эгидой УЕФА.

Первые пять мест в чемпионате Испании заняли «Барселона», «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид, «Атлетик» из Бильбао и «Вильярреал». Они примут участие в Лиге чемпионов.

Севильский «Бетис» и «Сельта» из Виго, занявшие шестое и седьмое места соответственно, квалифицировались в Лигу Европы сезона-2025/2026. А мадридский «Райо Вальекано», замкнувший восьмёрку сильнейших, дебютирует в Лиге конференций.

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