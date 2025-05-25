Стало известно, когда пройдёт презентация Хаби Алонсо в качестве главного тренера «Реала»

Испанский специалист Хаби Алонсо будет представлен в качестве нового главного тренера мадридского «Реала» в понедельник, 26 мая, в 13:30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных». Алонсо подписал соглашение с «белыми» на три сезона — до лета 2028 года. Оно вступит в силу с 1 июня 2025 года. Хаби сменит на этом посту итальянского специалиста Карло Анчелотти.

Последним местом работы Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. До работы в «Байере» Хаби успешно работал в молодёжной системе «Реала».

Алонсо играл за «Реал» во время карьеры футболиста. Он выступал в составе «сливочных» с 2009 по 2014 год. За этот период он принял участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 31 результативной передачей.