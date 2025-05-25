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Стали известны все клубы, вылетевшие из Ла Лиги по итогам сезона-2024/2025

Стали известны все клубы, вылетевшие из Ла Лиги по итогам сезона-2024/2025
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Мадридский «Леганес» разгромил «Вальядолид» со счётом 3:0 в матче 38-го тура испанской Ла Лиги, однако всё равно стал третьей командой, которая вылетела из Примеры.

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Эрнандес – 24'     2:0 Диоманд – 36'     3:0 Крус – 40'    
Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Пуадо – 65'     2:0 Милья – 82'    

Чтобы сохранить место в высшем дивизионе испанского футбола, «Леганесу», помимо своей победы, также была необходима ничья или поражение каталонского «Эспаньола» в параллельно проходившем матче с «Лас-Пальмасом». «Попугаи» одержали уверенную победу со счётом 2:0 и выбили «огурцов» из элитного дивизиона.

Таким образом, «Леганес» набрал 40 очков после 38 туров и возвращается в Сегунду спустя год после выхода в Ла Лигу. Ранее из высшей испанской лиги досрочно вылетели занявший 20-е место «Вальядолид» (16 очков) и расположившийся на предпоследней, 19-й строчке «Лас-Пальмас» (32).

Турнирная таблица Ла Лиги
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