Стали известны все клубы, вылетевшие из Ла Лиги по итогам сезона-2024/2025

Мадридский «Леганес» разгромил «Вальядолид» со счётом 3:0 в матче 38-го тура испанской Ла Лиги, однако всё равно стал третьей командой, которая вылетела из Примеры.

Чтобы сохранить место в высшем дивизионе испанского футбола, «Леганесу», помимо своей победы, также была необходима ничья или поражение каталонского «Эспаньола» в параллельно проходившем матче с «Лас-Пальмасом». «Попугаи» одержали уверенную победу со счётом 2:0 и выбили «огурцов» из элитного дивизиона.

Таким образом, «Леганес» набрал 40 очков после 38 туров и возвращается в Сегунду спустя год после выхода в Ла Лигу. Ранее из высшей испанской лиги досрочно вылетели занявший 20-е место «Вальядолид» (16 очков) и расположившийся на предпоследней, 19-й строчке «Лас-Пальмас» (32).

Материалы по теме Официально Определились все участники еврокубков-2025/2026 от Испании

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: