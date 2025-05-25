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Глава «Зенита» Медведев назвал наиболее удачные трансферы клуба за последние шесть лет

Глава «Зенита» Медведев назвал наиболее удачные трансферы клуба за последние шесть лет
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, какие трансферы санкт-петербургского клуба за последние шесть лет ему кажутся наиболее удачными. Медведев начал работу в стане сине-бело-голубых в феврале 2019 года.

«Это очень простой вопрос. К нам не только приходили отличные футболисты, они отлично здесь играли. Это и Малком, и Клаудиньо, и Ловрен, и Глушенков — этот большой список можно продолжать.

Но тут есть и другой вопрос. Конечно, всем хочется, чтобы в «Зените» играли, как говорят в таких случаях, мальчишки с нашего двора.

Хорошо, что сейчас во дворах появились хорошо оборудованные спортивные площадки. В связи с этим один из наших тренеров мне недавно сказал: техническому мастерству невозможно научиться по схемам — только в игровой практике. В то время она была не только в спортшколах, но и во дворах. Сейчас об этом можно только вспоминать и сокрушаться, однако наступила другая реальность.

Поэтому мальчишкам с нашего двора трудно пробиваться в основной состав «Зенита». Тем не менее наша академия готовит игроков для РПЛ. Пусть не в «Зените», но в других клубах они играют. Хотя и у нас есть свои воспитанники. Самый свежий пример — Дмитрий Васильев.

При этом надо констатировать — футбол изменился во всём мире. Сейчас ни в одном чемпионате не встретишь случая, чтобы местные игроки или игроки этой страны составляли большую часть команды. За исключением разве что Латинской Америки. Хотя и там легионеров достаточно. Если же мы нацелены на достижение результата, то играть должны лучшие, без оглядки на то, какой у футболиста паспорт. Один из факторов успеха — в «Зените» нет «блатных». А на поле выходят лучшие и те, кто готов играть с полной самоотдачей и выполнять тренерские установки», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

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