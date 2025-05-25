Стартовые составы команд на матч легенд «Зенита»
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Сегодня, 25 мая, состоится матч легенд «Зенита». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 14:00 мск. Встреча будет состоять из двух таймов, каждый из которых продлится по 35 минут. Перерыв в матче составит 20 минут.
Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
1-й тайм
1 : 0
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5'
Стартовые составы команд.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Малафеев, Анюков, Губочан, Ловрен, Смольников, Денисов, Зырянов, Хусти, Домингес, Аршавин, Кержаков (к).
«Зенит» (Ленинград): Березовский, Кришито, Вьештица, Ломбертс, Жирков, Б. Алвеш, Радимов (к), Данни, Быстров, Ширл, Погребняк.
Сегодня санкт-петербургский клуб отмечает 100-летний юбилей.
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