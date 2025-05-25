Стартовые составы команд на матч легенд «Зенита»

Сегодня, 25 мая, состоится матч легенд «Зенита». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 14:00 мск. Встреча будет состоять из двух таймов, каждый из которых продлится по 35 минут. Перерыв в матче составит 20 минут.

Стартовые составы команд.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Малафеев, Анюков, Губочан, Ловрен, Смольников, Денисов, Зырянов, Хусти, Домингес, Аршавин, Кержаков (к).

«Зенит» (Ленинград): Березовский, Кришито, Вьештица, Ломбертс, Жирков, Б. Алвеш, Радимов (к), Данни, Быстров, Ширл, Погребняк.

Сегодня санкт-петербургский клуб отмечает 100-летний юбилей.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: