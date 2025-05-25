Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стартовые составы команд на матч легенд «Зенита»

Стартовые составы команд на матч легенд «Зенита»
Комментарии

Сегодня, 25 мая, состоится матч легенд «Зенита». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 14:00 мск. Встреча будет состоять из двух таймов, каждый из которых продлится по 35 минут. Перерыв в матче составит 20 минут.

Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
1-й тайм
1 : 0
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5'    

Стартовые составы команд.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Малафеев, Анюков, Губочан, Ловрен, Смольников, Денисов, Зырянов, Хусти, Домингес, Аршавин, Кержаков (к).

«Зенит» (Ленинград): Березовский, Кришито, Вьештица, Ломбертс, Жирков, Б. Алвеш, Радимов (к), Данни, Быстров, Ширл, Погребняк.

Сегодня санкт-петербургский клуб отмечает 100-летний юбилей.

Материалы по теме
«Гордость Санкт-Петербурга». Баскетбольный «Зенит» поздравил футбольный со 100-летием

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android