Андрей Синицын: Сафонову осталось завоевать место в основном составе «ПСЖ»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о перспективах бывшего голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Было очевидно, что у Сафонова будут трофеи в «ПСЖ». Сейчас команда будет бороться за четвёртый трофей. Матвей перешёл в гранд французского и европейского футбола. Я исключительно рад за него. Осталось завоевать место в основном составе и добиваться таких же успехов. Если Матвей выиграет Лигу чемпионов, это будет одной из ступеней. Есть ещё уровень сборной России и борьба за место в составе. Всё это происходит поступательно. В целом Матвей будет одним из самых титулованных игроков, но ему есть к чему стремиться и в чём прибавлять», — сказал Синицын в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.