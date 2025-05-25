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Андрей Синицын: Сафонову осталось завоевать место в основном составе «ПСЖ»

Андрей Синицын: Сафонову осталось завоевать место в основном составе «ПСЖ»
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о перспективах бывшего голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Было очевидно, что у Сафонова будут трофеи в «ПСЖ». Сейчас команда будет бороться за четвёртый трофей. Матвей перешёл в гранд французского и европейского футбола. Я исключительно рад за него. Осталось завоевать место в основном составе и добиваться таких же успехов. Если Матвей выиграет Лигу чемпионов, это будет одной из ступеней. Есть ещё уровень сборной России и борьба за место в составе. Всё это происходит поступательно. В целом Матвей будет одним из самых титулованных игроков, но ему есть к чему стремиться и в чём прибавлять», — сказал Синицын в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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