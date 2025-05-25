Мигел Данни: Петербург — мой второй дом, очень счастлив приехать на 100-летие «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился эмоциями от возвращения в Санкт-Петербург. Сегодня, 25 мая, сине-бело-голубые отмечают 100-летний юбилей. Данни примет участие в матче легенд санкт-петербургского клуба.
Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
1-й тайм
1 : 0
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5'
«Я очень рад, что приехал сюда. Я жил в Санкт-Петербурге девять лет — это мой второй дом. Счастлив увидеть бывших партнёров по команде, с которыми мы пережили много незабываемых моментов, стадион, болельщиков, прочувствовать атмосферу. Это очень-очень круто», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Данни выступал в составе «Зенита» с 2008 по 2017 год.
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