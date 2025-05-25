Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мигел Данни: Петербург — мой второй дом, очень счастлив приехать на 100-летие «Зенита»

Мигел Данни: Петербург — мой второй дом, очень счастлив приехать на 100-летие «Зенита»
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился эмоциями от возвращения в Санкт-Петербург. Сегодня, 25 мая, сине-бело-голубые отмечают 100-летний юбилей. Данни примет участие в матче легенд санкт-петербургского клуба.

Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
1-й тайм
1 : 0
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5'    

«Я очень рад, что приехал сюда. Я жил в Санкт-Петербурге девять лет — это мой второй дом. Счастлив увидеть бывших партнёров по команде, с которыми мы пережили много незабываемых моментов, стадион, болельщиков, прочувствовать атмосферу. Это очень-очень круто», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Данни выступал в составе «Зенита» с 2008 по 2017 год.

Материалы по теме
Данни: верю в чемпионство «Зенита», мы хотим праздновать

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android