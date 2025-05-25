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Олимпийский чемпион Савичев поздравил «Торпедо» с выходом в РПЛ

Олимпийский чемпион Савичев поздравил «Торпедо» с выходом в РПЛ
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Олимпийский чемпион Юрий Савичев прокомментировал выход московского «Торпедо» в Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026.

«Нужно поздравить «Торпедо» с выходом в РПЛ! Думал, было бы неплохо выйти, когда стадион будет готов. Но вышли и так — молодцы! Конечно, теперь будет другой уровень. Не знаю, когда будет готов стадион, но в первый год или два нужно удержаться в РПЛ.

Команде нужно усиление — сам знаешь, что есть разница между Первой лигой и Премьер-Лигой. Не знаю, что у «Торпедо» с финансами. Говорят, что деньги не всё решают, но точно многое. И важно, чтобы не забывали ветеранов», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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