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Стало известно будущее Альвареса в «Атлетико» на фоне слухов об интересе «Барселоны»

Стало известно будущее Альвареса в «Атлетико» на фоне слухов об интересе «Барселоны»
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В мадридском «Атлетико» не сомневаются, что нападающий Хулиан Альварес останется в клубе, несмотря на информацию об интересе к аргентинскому футболисту со стороны «Барселоны» и других европейских грандов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сам Альварес также не рассматривает вариант с уходом из стана «матрасников». В «Атлетико» считают, что 25-летний нападающий способен ознаменовать новую эпоху в мадридском клубе.

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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