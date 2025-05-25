В «Ленинградце» объяснили увольнение Евсеева с поста главного тренера

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит объяснил увольнение Вадима Евсеева с поста главного тренера команды.

«Увольнение Вадима Евсеева связано с результатами команды. На весеннем этапе они не радуют, а вчерашнее крупное поражение добавило эмоций. В оставшихся четырёх матчах сезона командой будет руководить Александр Шмарко.

Пока какие-то кандидатуры на пост главного тренера не рассматриваются. Впереди четыре важные игры. Где-то ближе к концу сезона мы будем об этом думать», — сказал Левит в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вадим Евсеев возглавлял «Ленинградец» с сентября 2024 года. Команда выступает во Второй лиге в группе «Золото». За четыре тура до финиша второго этапа клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице.