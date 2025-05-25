Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отдал всё». Трент сделал публикацию перед последним матчем «Ливерпуля» в сезоне

«Отдал всё». Трент сделал публикацию перед последним матчем «Ливерпуля» в сезоне
Комментарии

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал публикацию в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) в преддверии матча 38-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Ранее 26-летний футболист объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Игра с «орлами» может стать последней для Александер-Арнольда в футболке «красных».

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«20 лет. Отдал всё», — написал защитник, опубликовав свою фотографию, на которой он надевает бутсы.

Фото: Из личного архива Трента Александер-Арнольда

Ранее бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил разочарование некоторыми болельщиками мерсисайдцев, негативно реагирующими на уход Александер-Арнольда из клуба. Немецкий тренер отметил, что 26-летний игрок многое сделал для клуба.

Материалы по теме
Юрген Клопп высказался о переходе Трента в «Реал» и негативной реакции фанатов «Ливерпуля»

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android