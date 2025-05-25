«Отдал всё». Трент сделал публикацию перед последним матчем «Ливерпуля» в сезоне

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал публикацию в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) в преддверии матча 38-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Ранее 26-летний футболист объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Игра с «орлами» может стать последней для Александер-Арнольда в футболке «красных».
«20 лет. Отдал всё», — написал защитник, опубликовав свою фотографию, на которой он надевает бутсы.
Фото: Из личного архива Трента Александер-Арнольда
Ранее бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил разочарование некоторыми болельщиками мерсисайдцев, негативно реагирующими на уход Александер-Арнольда из клуба. Немецкий тренер отметил, что 26-летний игрок многое сделал для клуба.
Рекорды «Ливерпуля»: