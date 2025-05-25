Экс-капитан «Краснодара» Мартынович отреагировал на чемпионство команды в РПЛ

Бывший защитник и капитан «Краснодара» Александр Мартынович отреагировал на первое чемпионство «быков» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Долгожданное чемпионство «Краснодара»! Все об этом мечтали. С каждым годом подбирались всё ближе и ближе. Наконец-то всё сложилось как надо и заняли своё место, к которому долго шли. Уже в прошлом сезоне было интереснее, когда несколько команд боролось за чемпионство и ни у кого не было запаса очков.

Такая же борьба была в этом сезоне, но уже между двумя клубами. За этим интересно наблюдать болельщикам», — сказал Мартынович в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.