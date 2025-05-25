Президент «Урала» Иванов: задача остаётся прежней — вернуться в РПЛ через стыковые матчи

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что для екатеринбургского клуба преждевременно подводить итоги нынешнего сезона.

«Итоги сезона подводить пока рано, для нас он ещё не завершён. Впереди стыковые матчи. Задача не снимается, она остаётся прежней — вернуться в РПЛ. Нас ждут сложные игры с сильным соперником, поэтому сейчас думаем о них. Сказать больше готов буду только после», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Урал» встретится с «Ахматом» в матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

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