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Агент Худякова оценил сезон для вратаря «Штурма»

Агент Худякова оценил сезон для вратаря «Штурма»
Даниил Худяков
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Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова, оценил первый сезон своего клиента в составе австрийского клуба.

«Стать чемпионом всегда приятно. Это положительный момент. Из неприятного — количество игрового времени, которое было у Дани. Но он профессионально к этому относится. Мы на связи с менеджментом клуба. Они довольны тем, как выглядит Даня. Судя по всему, основной вратарь команды может покинуть клуб.

В этой ситуации Даня может получить позицию первого номера. Но всё будет зависеть от него. Надеемся, следующий сезон станет для него полноценным и он сможет стать первым номером», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Худяков провёл за «Штурм» четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и два раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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