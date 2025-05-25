«Спартак» продлил контракт с Деяном Станковичем на один год

«Спартак» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Деяном Станковичем на один год. Новое трудовое соглашение с сербским специалистом рассчитано до лета 2027 года.

«Желаем Деяну успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев вместе с красно-белыми!» — написано на сайте московского клуба.

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года. В 42 матчах во всех турнирах под его руководством красно-белые одержали 25 побед, в том числе 13 раз выиграли крупно. В нынешнем сезоне «Спартак» впервые в XXI веке одержал семь подряд побед в матчах чемпионата России. По итогам РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвёртое место.

Как появился «Спартак»: