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Сергей Семак — о втором месте «Зенита» в РПЛ: переживаем, но обязательно переживём

Сергей Семак — о втором месте «Зенита» в РПЛ: переживаем, но обязательно переживём
Сергей Семак
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не испытывает пессимизма после окончания сезона Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые в субботу, 24 мая, в матче 30‑го тура чемпионата России в Санкт‑Петербурге разгромили грозненский «Ахмат» со счётом 3:0 и заняли второе место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Краснодар», опередивший «Зенит» на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

— Мы переживаем, но обязательно переживём и будем двигаться дальше. Это спортивная жизнь, она состоит из взлётов и падений, никакого пессимизма в плане будущего команды нет абсолютно, будем трудиться, чтобы в следующем году или в последующие годы команда добивалась хороших результатов.

— В каком туре вы поняли, что пахнет серебром?
— Не в туре, а во втором тайме матча с «Ахматом», когда «Краснодар» вёл у «Динамо» со счётом 2:0 и то, что «быки» не победят, стало совсем мало шансов. Тогда уже запахло серебром, но была надежда.

— Вы позвонили главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву и поздравили его. С каким чувством вы это делали? Немножечко больно было?
— Нет, абсолютно, мы занимаемся одним и тем же делом. В этом сезоне «Краснодар» оказался сильнее, до этого «Зенит» был сильнее, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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