Сергей Семак — о втором месте «Зенита» в РПЛ: переживаем, но обязательно переживём

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не испытывает пессимизма после окончания сезона Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые в субботу, 24 мая, в матче 30‑го тура чемпионата России в Санкт‑Петербурге разгромили грозненский «Ахмат» со счётом 3:0 и заняли второе место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Краснодар», опередивший «Зенит» на одно очко.

— Мы переживаем, но обязательно переживём и будем двигаться дальше. Это спортивная жизнь, она состоит из взлётов и падений, никакого пессимизма в плане будущего команды нет абсолютно, будем трудиться, чтобы в следующем году или в последующие годы команда добивалась хороших результатов.

— В каком туре вы поняли, что пахнет серебром?

— Не в туре, а во втором тайме матча с «Ахматом», когда «Краснодар» вёл у «Динамо» со счётом 2:0 и то, что «быки» не победят, стало совсем мало шансов. Тогда уже запахло серебром, но была надежда.

— Вы позвонили главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву и поздравили его. С каким чувством вы это делали? Немножечко больно было?

— Нет, абсолютно, мы занимаемся одним и тем же делом. В этом сезоне «Краснодар» оказался сильнее, до этого «Зенит» был сильнее, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».