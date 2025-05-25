«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 25 мая, состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Фулхэм» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонская команда набрала 54 очка за 37 матчей. «Манчестер Сити» заработал 68 очков после 37 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 83 очка в 37 встречах.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: