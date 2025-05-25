«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 25 мая, состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Томас Брамэлл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Рубена Аморима набрала 39 очков за 37 матчей. «Астон Вилла» заработала 66 очков после 37 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 83 очка в 37 встречах.

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