Ивич — о чемпионстве «Краснодара»: в основном это ребята, которые работали со мной

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отреагировал на первое чемпионство «быков» в Российской Премьер-Лиге. Сербский специалист возглавлял краснодарский клуб с января 2023 по март 2024 года. В субботу, 24 мая, чёрно-зелёные разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России и с отрывом в одно очко от санкт-петербургского «Зенита» завоевали золотые медали лиги.
«Я очень рад успехам краснодарской команды! В основном это ребята, которые работали со мной на протяжении 1,5 лет. Я поздравляю как игроков, которые больше всех заслужили свой успех, так и профессиональный тренерский штаб, всех людей, которые их окружают, а это очень важные люди, и, конечно, президента клуба [Сергея Галицкого], который заслужил этот трофей!» — приводит слова Ивича «Матч ТВ».
- 25 мая 2025
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