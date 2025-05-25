Орещук: чемпионство «Краснодара» — плюс для всех, здоровая конкуренция идёт на пользу

Бывший российский футболист, агент Роман Орещук высказался о первом чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. В субботу, 24 мая, «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России, эта победа принесла команде Мурада Мусаева чемпионство в борьбе с «Зенитом».

«Чемпионство «Краснодара» — это плюс для всех. Здоровая конкуренция всегда идёт на пользу не только клубам, но и всему футболу. Работа Сергея Николаевича Галицкого и Владимира Леонидовича Хашига была заслуженно вознаграждена за всё время, что они строили клуб», — сказал Орещук в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.