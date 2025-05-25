Орещук: чемпионство «Краснодара» — плюс для всех, здоровая конкуренция идёт на пользу
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Бывший российский футболист, агент Роман Орещук высказался о первом чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. В субботу, 24 мая, «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России, эта победа принесла команде Мурада Мусаева чемпионство в борьбе с «Зенитом».
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Чемпионство «Краснодара» — это плюс для всех. Здоровая конкуренция всегда идёт на пользу не только клубам, но и всему футболу. Работа Сергея Николаевича Галицкого и Владимира Леонидовича Хашига была заслуженно вознаграждена за всё время, что они строили клуб», — сказал Орещук в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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