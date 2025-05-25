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Фото: перформанс болельщиков «Зенита» на матче легенд

Фото: перформанс болельщиков «Зенита» на матче легенд
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Болельщики «Зенита» подготовили перформанс к матчу легенд санкт-петербургского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Напомним, сегодня, 25 мая, сине-бело-голубые отмечают 100-летний юбилей. Матч легенд «Зенита» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состоит из двух таймов по 35 минут.

Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5'     2:0 Аршавин – 24'     3:0 Анюков – 30'     3:1 Погребняк – 66'    

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 67 очков в 30 турах. «Зенит» покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути РПЛ, уступив ЦСКА (2:2, 3:4 пен.). В Суперфинале турнира красно-синие встретятся с «Ростовом».

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