Фото: перформанс болельщиков «Зенита» на матче легенд

Болельщики «Зенита» подготовили перформанс к матчу легенд санкт-петербургского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Напомним, сегодня, 25 мая, сине-бело-голубые отмечают 100-летний юбилей. Матч легенд «Зенита» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состоит из двух таймов по 35 минут.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 67 очков в 30 турах. «Зенит» покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути РПЛ, уступив ЦСКА (2:2, 3:4 пен.). В Суперфинале турнира красно-синие встретятся с «Ростовом».

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