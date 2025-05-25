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Колыванов: «Краснодар» вошёл в историю на века, это величайшее достижение

Колыванов: «Краснодар» вошёл в историю на века, это величайшее достижение
Игорь Колыванов
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Российский тренер Игорь Колыванов отреагировал на первое чемпионство «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. В субботу, 24 мая, чёрно-зелёные разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России и с отрывом в одно очко от санкт-петербургского «Зенита» завоевали золотые медали лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Мои самые тёплые и искренние поздравления «Краснодару» с чемпионством! Что касается гегемонии «Зенита», всегда какие-то серии заканчиваются. «Краснодар» составил сумасшедшую конкуренцию и по праву выиграл чемпионство. Мы все поздравляем Галицкого, который 17 лет готовился к этому празднику. Это величайшее достижение, они вошли в историю на века.

Однозначно, новый чемпион пойдёт на пользу российскому футболу — должна быть конкуренция. Приедается, когда одна и та же команда постоянно становится чемпионом. У болельщиков пропадает интерес. Здорово, что есть живая конкуренция. Надеюсь, в следующем сезоне «Зенит» учтёт ошибки и будет сильнее. Футболисты тоже устают от этого. Когда не выигрываешь, есть азарт в глазах и жадность до побед», — сказал Колыванов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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