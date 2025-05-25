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Игроки «Зенита» посетили вираж на матче легенд в честь 100-летия клуба

Игроки «Зенита» посетили вираж на матче легенд в честь 100-летия клуба
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Игроки «Зенита» посетили вираж на матче легенд в честь 100-летия клуба. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5'     2:0 Аршавин – 24'     3:0 Анюков – 30'     3:1 Погребняк – 66'    

Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Нуралы Алип, Арсен Адамов, Юрий Горшков, Максим Глушенков, Александр Соболев, Дуглас Сантос и Дмитрий Чистяков пришли на вираж «Зенита» на матче легенд.

Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну:

Матч легенд «Зенита» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состоит из двух таймов по 35 минут.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 67 очков в 30 турах. «Зенит» покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути РПЛ, уступив ЦСКА (2:2, 3:4 пен.). В Суперфинале турнира красно-синие встретятся с «Ростовом».

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