Игроки «Зенита» посетили вираж на матче легенд в честь 100-летия клуба. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Нуралы Алип, Арсен Адамов, Юрий Горшков, Максим Глушенков, Александр Соболев, Дуглас Сантос и Дмитрий Чистяков пришли на вираж «Зенита» на матче легенд.
Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну:
Матч легенд «Зенита» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состоит из двух таймов по 35 минут.
По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 67 очков в 30 турах. «Зенит» покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути РПЛ, уступив ЦСКА (2:2, 3:4 пен.). В Суперфинале турнира красно-синие встретятся с «Ростовом».
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