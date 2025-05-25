Экс-капитан «Зенита» Кришито поздравил клуб со 100-летием

Бывший защитник и капитан «Зенита» Доменико Кришито поздравил сине-бело-голубых со 100‑летием. Сегодня, 25 мая, санкт-петербургский клуб отмечает 100 лет со дня основания команды.

«Желаю «Зениту» таких же грандиозных успехов, как и в последние годы! Особый привет болельщикам», — сказал Кришито в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит» финишировал на второй строчке (66 очков) в турнирной таблице и завоевал серебряные медали чемпионата страны. Впервые в своей истории чемпионом стал «Краснодар» (67 очков).