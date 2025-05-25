Санкт-петербургский «Зенит» победил в матче легенд благодаря голу Аршавина

Завершился матч легенд «Зенита», который проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча состояла из двух таймов, каждый из которых продлился по 35 минут. Санкт-петербургский «Зенит» выиграл у ленинградского со счётом 3:1.

В начале встречи счёт открыл нападающий Александр Кержаков. На 24-й минуте второй гол забил вингер Андрей Аршавин. На 30-й минуте защитник Александр Анюков довёл счёт до разгромного. На 66-й минуте отставание в счёте сократил форвард Павел Погребняк, забив с пенальти.

Напомним, сегодня, 25 мая, сине-бело-голубые отмечают 100-летний юбилей.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 67 очков в 30 турах. «Зенит» покинул Фонбет Кубок России на стадии финала Пути РПЛ, уступив ЦСКА (2:2, 3:4 пен.). В Суперфинале турнира красно-синие встретятся с «Ростовом».

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