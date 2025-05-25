Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: чемпионство «Краснодара» — благодарность Галицкому от бога за все его дела

Червиченко: чемпионство «Краснодара» — благодарность Галицкому от бога за все его дела
Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на первое чемпионство «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В субботу, 24 мая, чёрно-зелёные разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России и с отрывом в одно очко от санкт-петербургского «Зенита» завоевали золотые медали лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«На мой взгляд, чемпионство «Краснодара» — суперсобытие. Слава богу, что Галицкий выиграл чемпионат. Люди, которые так много вкладывают в футбол — всю свою жизнь, деньги и здоровье, — должны вознаграждаться. Победа «Краснодара» — благодарность Галицкому от бога за все его дела», — сказал Червиченко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Ивич — о чемпионстве «Краснодара»: в основном это ребята, которые работали со мной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android