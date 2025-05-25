Червиченко: чемпионство «Краснодара» — благодарность Галицкому от бога за все его дела
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на первое чемпионство «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В субботу, 24 мая, чёрно-зелёные разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России и с отрывом в одно очко от санкт-петербургского «Зенита» завоевали золотые медали лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«На мой взгляд, чемпионство «Краснодара» — суперсобытие. Слава богу, что Галицкий выиграл чемпионат. Люди, которые так много вкладывают в футбол — всю свою жизнь, деньги и здоровье, — должны вознаграждаться. Победа «Краснодара» — благодарность Галицкому от бога за все его дела», — сказал Червиченко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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