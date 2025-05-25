Червиченко: чемпионство «Краснодара» — благодарность Галицкому от бога за все его дела

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на первое чемпионство «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. В субботу, 24 мая, чёрно-зелёные разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном, 30-м туре чемпионата России и с отрывом в одно очко от санкт-петербургского «Зенита» завоевали золотые медали лиги.

«На мой взгляд, чемпионство «Краснодара» — суперсобытие. Слава богу, что Галицкий выиграл чемпионат. Люди, которые так много вкладывают в футбол — всю свою жизнь, деньги и здоровье, — должны вознаграждаться. Победа «Краснодара» — благодарность Галицкому от бога за все его дела», — сказал Червиченко в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.