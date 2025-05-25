Орещук: поддерживаю продление контракта со Станковичем, на одного конкурента меньше

Бывший российский футболист, агент Роман Орещук поделился мнением о продлении контракта «Спартаком» с главным тренером команды Деяном Станковичем. Сегодня, 25 мая, красно-белые объявили о пролонгации трудового соглашения с сербским специалистом до 2027 года.

«Поддерживаю продление контракта с Деяном Станковичем. Чем меньше «Спартак» будет выигрывать и становиться чемпионом, тем больше я буду рад. Я армеец! На одного конкурента меньше. Я только за», — сказал Орещук в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года. По итогам РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвёртое место.

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