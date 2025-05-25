Аморим отреагировал на информацию о возможном уходе Бруну Фернандеша из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба капитана и полузащитника Бруну Фернандеша.

«Для Бруну важно видеть, что мы многое меняем в клубе. Поведение, повседневная организация, темп тренировок. Если он увидит, что мы делаем это на всех уровнях, то он захочет остаться в этом клубе. Ему нравится этот клуб.

Это самое важное, а не Лига чемпионов. Он хочет побеждать с «Манчестер Юнайтед». Тренировки и поведение Бруну — на самом высоком уровне. Все находящиеся здесь должны делать так же. Он будет здесь ради этого», — приводит слова Аморима TNT Sports.

Ранее СМИ сообщали, что саудовский «Аль-Хиляль» готов платить Фернандешу £ 700 тыс. (€ 833 тыс.) в неделю.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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