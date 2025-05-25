Колыванов: многие игроки «Динамо» перестали прогрессировать и начали топтаться на месте

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Моментами «Динамо» в этом сезоне играло неплохо — команда показывала симпатичный футбол при Личке. Но многие футболисты команды перестали прогрессировать и начали топтаться на ровном месте. При этом нужно что-то делать с обороной. «Динамо» — симпатичная команда, мне нравится, как она играет. Нужно подкрутить гайки и совершить два-три точечных усиления. В целом у нас весёлый чемпионат с хорошими командами», — сказал Колыванов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.