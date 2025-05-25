Агент Лички назвал слухами интерес «Пари НН» и клубов из Израиля

Анатолий Николаев, представляющий интересы чешского тренера Марцела Лички, прокомментировал информацию об интересе к специалисту «Пари НН» и израильских клубов.

— Марцел отдыхает. Но если будет какое-то интересное предложение, рассмотрит его.

— Была информация, что «Пари Нижний Новгород», клубы из Израиля интересуются тренером.

— Пока всё это слухи. Предложений нет. Когда будет конкретика, тогда будете знать, — сказал Анатолий Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За свою тренерскую карьеру Марцел Личка возглавлял брестское «Динамо», «Оренбург» и московское «Динамо».