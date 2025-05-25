Первый тренер Абдулкадырова отреагировал на вызов молодого защитника в сборную России

Гаджи Магомедов, первый тренер 20-летнего защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, поделился эмоциями от вызова футболиста в сборную России на матчи с Нигерией и Беларусью.

«Конечно, рады, что Джамал попал в окончательный список сборной России на июньский сбор. Видно, что тренерский штаб национальной команды работает не только на сейчас, но и думает о будущем. Приглашение Джамала — это хороший вариант, чтобы познакомиться с футболистом и посмотреть на него в тренировочном процессе. Николич сказал, что Джамал – будущее России, как Батраков и Кисляк. Мы играли с ними, когда они были юношами, — ещё тогда было видно, что они достаточно интересные и одарённые ребята.

Уже разговаривал с Джамалом, когда он только попал в расширенный список сборной России. Парень настроен. Он победитель по своей натуре и на этом не остановится. Всё окружение не даёт ему расслабиться. Это очень важно в становлении. Ждём с нетерпением матчей — будем смотреть, болеть и обязательно переживать. Это первый дагестанец, который в таком юном возрасте привлекается в сборную России. Его вызов — большой плюс для Дагестана и развития футбола в регионе», — сказал Магомедов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

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